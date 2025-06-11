Ущерб от дистанционных хищений в 2025 году составил 64 млрд рублей

В 2025 году мошенники похитили у россиян 64 млрд рублей. Несмотря на меры борьбы, ущерб от дистанционных хищений продолжает расти. Об этом сообщил заместитель начальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов в Совете Федерации.

В текущем году зафиксировано более 308 тысяч IT-преступлений, большинство из которых – это дистанционные хищения. «Ущерб за четыре месяца составил 64 млрд рублей. Это на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года», – цитирует Филиппова ТАСС.

По его словам, большая часть похищенных денежных средств была выведена из России. «И направлена, все мы знаем, куда и для чего», – добавил Филиппов.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов сообщал, что в прошлом году количество преступлений в сфере информационно-коммуникационных технологий выросло на 13%, удельный вес достиг 40%, а раскрыто менее четверти (23%). Ущерб от дистанционных хищений в 2024 году составил почти 200 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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