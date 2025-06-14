За ночь над Россией были сбиты 66 украинских беспилотников

Силы противоздушной обороны перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотников над пятью российскими регионами и Азовским морем за ночь. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, почти половина БПЛА – 30 – была нейтрализована над территорией Воронежской области, 10 дронов сбили над Белгородской областью, 8 – над Ставропольским краем, 6 – над Крымом и один – над Самарской областью. Также еще 11 беспилотников перехватили над акваторией Азовского моря.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об отражении атаки БПЛА на одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске. «Повреждений и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», – написал он в своем телеграм-канале.

В Ставропольском краев обломки сбитых вражеских дронов упали в промзоне города Невинномысска, проинформировал глава региона Владимир Владимиров. Первоначально он сообщил об одном пострадавшем, но позднее уточнил, что при атаке никто не пострадал.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отчитался об отсутствии пострадавших и повреждений на земле.

Добавим, ночью на фоне налета БПЛА вводились ограничения в аэропортах Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска. Утром воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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