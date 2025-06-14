российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 14 июня 2025, 10:39 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

За ночь над Россией были сбиты 66 украинских беспилотников

Силы противоздушной обороны перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотников над пятью российскими регионами и Азовским морем за ночь. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, почти половина БПЛА – 30 – была нейтрализована над территорией Воронежской области, 10 дронов сбили над Белгородской областью, 8 – над Ставропольским краем, 6 – над Крымом и один – над Самарской областью. Также еще 11 беспилотников перехватили над акваторией Азовского моря.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил об отражении атаки БПЛА на одно из промышленных предприятий в Новокуйбышевске. «Повреждений и пострадавших нет. На месте работают оперативные службы», – написал он в своем телеграм-канале.

В Ставропольском краев обломки сбитых вражеских дронов упали в промзоне города Невинномысска, проинформировал глава региона Владимир Владимиров. Первоначально он сообщил об одном пострадавшем, но позднее уточнил, что при атаке никто не пострадал.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев отчитался об отсутствии пострадавших и повреждений на земле.

Добавим, ночью на фоне налета БПЛА вводились ограничения в аэропортах Самары, Саратова, Тамбова и Ульяновска. Утром воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Украина

Европа отдала еще один миллиард евро Киеву за счет доходов от российских активов / ВСУ нанесли удар по Макеевке в ДНР американским снарядом: погибли два мирных жителя / Итоги недели СВО: армия России взяла под контроль 6 населенных пунктов в ДНР и Сумской области / ВС РФ нанесли семь групповых ударов по военным целям на Украине / ВСУ устроили массированную атаку дронами по Крыму / В Белгородской области умер 2-летний ребенок, пострадавший в результате удара дрона ВСУ / Из украинского плена возвращена еще одна группа российских военнослужащих / Армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в ДНР

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,