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Суббота, 14 июня 2025, 20:01 мск

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В Дагестане туристы выпали из катера во время прогулки – ведется проверка

В Дагестане следователи проводят проверку после того, как пассажиры катера во время прогулки на Чиркейском водохранилище выпали за борт и получили травмы. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Происшествие случилось днем 14 июня. По предварительным данным, судно подкинуло на волне в результате потери управления, и все пассажиры выпали за борт. Их точное число не уточняется. Всех пассажиров доставили в больницу, состояние пострадавших неизвестно.

Следователи провели осмотр места происшествия. Сейчас проводится доследственная проверка для установления всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, в апреле в Дагестане в Сулакском каньоне произошло столкновение катера со скалой, в результате чего одна туристка погибла и еще шестеро человек госпитализировали. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Махачкала, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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