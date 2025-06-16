За ночь силы ПВО сбили 12 украинских беспилотников над Россией

Средства противоздушной обороны за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 12 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, 11 БПЛА нейтрализовано над Орловской область, еще один дрон сбит над Воронежской областью.

В Минобороны уточнили, что военные отражали атаку беспилотников в период с 23:55 мск 15 июня до 02:45 мск 16 июня.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отсутствии пострадавших и повреждений на земле. Власти Орловской области ночную атаку пока не прокомментировали.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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