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Понедельник, 16 июня 2025, 08:55 мск

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Минздрав Ирана сообщил о более 220 погибших в результате израильских атак

В Иране с начала израильских атак в минувшую пятницу погибли более 220 человек. Об этом сообщил представитель иранского минздрава Хосейн Керманпур.

По его данным, с начала израильской военной операции был госпитализирован 1481 пострадавший, 224 человека погибли. 522 человека уже выписаны, в больницах остаются 1277 раненых, уточнил представитель ведомства.

Более 90% жертв были мирными жителями, среди них есть женщины и дети, сообщил Керманпур.

Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, нанес удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Тегеран ответил на эту атаку ракетными ударами. Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил сжечь столицу Ирана, если удары по еврейскому государству не прекратятся. Обмен ударами продолжился в субботу, воскресенье и в ночь на понедельник. В Израиле в результате ночного ракетного обстрела со стороны Ирана, по последним данным, погибли четыре человека, ранены не менее 87 человек. Такие данные приводит израильская служба скорой помощи «Маген Давид Адом». Общее число погибших в Израиле достигло 18 человек, сотни человек пострадали.

Тегеран, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Иран

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