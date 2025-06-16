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Понедельник, 16 июня 2025, 21:16 мск

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Житель Белгородской области погиб после обстрела ВСУ

Город Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины, в результате чего погиб мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По его словам, под обстрелом был коммерческий объект.

«Случилось самое страшное – в результате прилёта снаряда по коммерческому объекту погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой помощи...» – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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