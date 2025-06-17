В Подмосковье при пожаре погибли трое взрослых и двое детей

В Московской области произошел пожар в многоэтажке. В результате погибли пять человек. Об этом сообщает МЧС РФ.

Возгорание произошло в квартире на четвертом этаже в доме в Королёве. «Из огня по трехколенной лестнице спасли женщину‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌‌​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​​‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌​​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​. С соседних этажей эвакуировали трех детей», – говорится в сообщении ведомства.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. В результате погибли трое взрослых и двое детей 4 и 7 лет.

На месте работают дознаватели МЧС России.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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