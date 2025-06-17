ВСУ обстреляли Донецк из HIMARS: есть погибшие, ранены 10 человек

В Донецке при ракетном обстреле ВСУ пострадали 10 человек, есть погибшие, их количество устанавливается. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин журналистам. Один из снарядов попал в многоквартирный дом, он практически разрушен.

По словам градоначальника, четверо пострадавших получили легкие ранения, состояние остальных медики оценивают как средней и тяжелой степени тяжести. Всем раненым оказывается квалифицированная медицинская помощь.

«Есть предварительная информация о погибших. Их количество и личности сейчас устанавливаются», – добавил Кулемзин (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что ВСУ ударили по Ленинскому району города, в результате повреждены жилой дом и два коммунальных предприятия, а также гражданский автотранспорт. Предположительно, украинские боевики наносили удар из РСЗО HIMARS, о чем свидетельствуют обнаруженные на месте фрагменты осколков от снарядов, отметил мэр. По его словам, зафиксированы три-четыре прилета по жилым кварталам.

Позднее в СК РФ подтвердили обстрел Донецка из HIMARS. Как сообщает тг-канал «ЧП Донецк», одна из ракет уничтожила многоквартирный жилом дом, погибли минимум пять человек, число жертв может увеличится. На месте прилета работают экстренные службы.

Ранее ТАСС сообщал о минимум одном погибшем и трех пострадавших из-за украинского обстрела Ленинского района Донецка. Отмечалось, что в Донецке прогремели около 10 мощных взрывов.

Донецк, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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