Число раненых при ракетном ударе ВСУ по Донецку выросло до 14

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил 14 раненых при ракетном ударе украинской армиии по Донецку.

По его словам, в утренний час пик ВСУ атаковали спальные кварталы Ленинского района города осколочными ракетами М31 из реактивной системы залпового огня HIMARS.

«На данный момент подтверждены ранения различной степени тяжести 14 гражданских лиц: мужчины 1980, 2002, 2000, 1999, 1997, 1983, 1977, 1997, 1975, 1985 и 1964 г.р., женщины 1997, 2000 и 1999 г.р.», – написал он в своем телеграмм-канале. Всем пострадавшим оказывается квалифицированная медпомощь, добавил Пушилин.

В результате обстрела, по словам главы ДНР, был полностью разрушен жилой дом, также получили повреждения коммунальные предприятия и автомобили.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что при ракетном обстреле ВСУ жилых кварталов Ленинского района столицы ДНР пострадали 10 человек, есть погибшие, их количество уточняется. В результате удара полностью разрушен двухэтажный многоквартирный дом.

Донецк, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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