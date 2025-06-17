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Вторник, 17 июня 2025, 14:14 мск

Новости Скандалы и происшествия

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В Белгородской области три жителя пострадали при атаке дрона ВСУ

В Белгородской области три человека получили ранения в результате удара украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, дрон ВСУ сдетонировал рядом с коммерческим объектом в городе Грайвороне.

«В Грайворонскую ЦРБ самостоятельно обратились три женщины, получившие баротравмы. После оказания необходимой помощи бригады СМП транспортируют пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Взрывом повредило фасад и выбило стекла в здании. Кроме того, осколки задели маршрутный автобус и три автомобиля.

Белгород, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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