В Белгородской области три жителя пострадали при атаке дрона ВСУ

В Белгородской области три человека получили ранения в результате удара украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, дрон ВСУ сдетонировал рядом с коммерческим объектом в городе Грайвороне.
«В Грайворонскую ЦРБ самостоятельно обратились три женщины, получившие баротравмы. После оказания необходимой помощи бригады СМП транспортируют пострадавших в городскую больницу №2 г. Белгорода», – написал глава региона в своем телеграм-канале.
Взрывом повредило фасад и выбило стекла в здании. Кроме того, осколки задели маршрутный автобус и три автомобиля.
Белгород, Зоя Осколкова
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