Средства ПВО за ночь перехватили 48 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь сбили 48 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

Уточняется, что 14 дронов сбиты над Брянской областью, 11 – над Курской, 10 – над Орловской, пять – над Белгородской, три – над Тульской, по два БПЛА перехвачены над Калужской областью и Московским регионом. Один беспилотник уничтожен над территорией Липецкой области.

Как сообщили власти подвергшихся атаке регионов, пострадавших, по предварительным данным, нет. На местах работают оперативные службы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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