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Среда, 18 июня 2025, 16:53 мск

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Над четырьмя регионами России сбили 13 беспилотников

Средствами противоздушной обороны над четырьмя регионами РФ перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны России, атака была пресечена в период с 11:05 мск до 14:20 мск.

Самый серьезный удар пришелся на Курскую область, где сбито семь БпЛА. Еще четыре беспилотника нейтрализованы над территорией Орловской области, и по одному – над Белгородской областью и Республикой Крым.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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