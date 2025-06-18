В России изъято из оборота более 1,5 млн sim-карт

Полиция изъяла из незаконного оборота более 1,5 млн sim-карт и свыше 1,5 тысячи sim-боксов. Об этом сообщил начальник управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России генерал-майор полиции Филипп Немов на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, которые приводит ТАСС, в настоящее время злоумышленники осуществляют общение с гражданами посредством так называемой услуги виртуальной АТС, которую предоставляют операторы связи. Также общение происходит в мессенджерах.

«И тема, связанная с приземлением трафика, – это сим-боксы и сим-банки. Нами проводится масса мероприятий, направленных на пресечение возможности коммуникации кол-центров с нашими гражданами», – сказал Немов.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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