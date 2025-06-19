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Четверг, 19 июня 2025, 09:10 мск

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ПВО за ночь сбила 81 украинский БПЛА над регионами России

Средства противоздушной обороны прошедшей ночью отразили атаку украинских беспилотников на 11 российских регионов. По данным Минобороны РФ, в период с 21:20 мск 18 июня до 06:40 мск 19 июня перехвачены и уничтожены 81 вражеский дрон. Самые массированные атаки ВСУ предприняли на Брянскую и Курскую область, где были сбиты 19 и 17 беспилотников соответственно.

Еще 13 БПЛА нейтрализовали над Смоленской областью, семь – над Волгоградской, шесть – над Орловской, по пять – над Ростовской областью и Крымом. По три беспилотника перехвачены над Белгородской и Астраханской областями, два – над Рязанской областью и один – над Московским регионом.

Губернаторы Брянской, Волгоградской, Ростовской, Смоленской, Рязанской областей сообщили, что при отражении налета БПЛА пострадавших и разрушений нет. Власти остальных регионов ночные атаки не комментировали.

Ночью из-за угрозы атаки дронов вводились ограничения на полеты в аэропортах Калуги и Волгограда. Воздушная гавань Волгограда уже возобновила работу.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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