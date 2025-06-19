Житель Белгородской области пострадал при атаке беспилотника ВСУ

В Белгородской области мирный житель получил ранения в результате атаки беспилотника ВСУ. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«В селе Двулучное Валуйского округа в результате атаки беспилотника ранен мужчина. Пострадавший самостоятельно обратился в Валуйскую ЦРБ, где ему диагностировали минно-взрывную травму и закрытую черепно-мозговую травму», – уточнил губернатор в своем телеграм-канале.

По словам Гладкова, после оказания медицинской помощи пострадавший продолжит лечение амбулаторно.

В ходе атаки ВСУ удары были нанесены и по другим районам Белгородской области, отметил глава региона.

Белгород, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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