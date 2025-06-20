Ночью Украина атаковала дронами девять регионов России: сбит 61 БПЛА

Средства противоздушной обороны в течение прошедшей ночи уничтожили 61 украинский беспилотник над девятью регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, больше всего – 22 – дронов перехвачено над Орловской областью. Еще 14 БПЛА нейтрализовано над Курской областью, семь – над Белгородской, пять – над Воронежской, по три – над Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областями. Один беспилотник сбит над Московским регионом. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В слободе Верхнемакеевка Кашарского района Ростовской области обломки БПЛА упали в огород частного дома, никто из жильцов не пострадал, информировал врио губернатора региона Юрий Слюсарь. «Разрушений на земле и возгораний нет. Место падения оцеплено, для обследования и обезвреживания обломков вызваны специалисты-саперы», – написал он в своем телеграм-канале.

Власти Воронежской, Брянской и Тульской областей сообщили об отсутствии пострадавших и разрушений на земле.

В целях обеспечения безопасности полетов в аэропортах Калуги и Волгограда введены временные ограничения на прием и отправку самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ограничения в воздушной гавани Волгограда отменили ранним утром, но затем ввели вновь.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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