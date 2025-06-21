Средства ПВО перехватили за ночь пять беспилотников

Минувшей ночью киевский режим атаковал с помощью беспилотников три региона России. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
«В течение прошедшей ночи 21 июня дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили в Министерстве обороны РФ.
По два дрона сбили над территориями Курской и Воронежской областей, еще один – над Мордовией.
Местные власти сообщают, что в результате атаки никто не пострадал. На местах работают оперативные службы.
Москва, Зоя Осколкова
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