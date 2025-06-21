российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 21 июня 2025, 07:53 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Средства ПВО перехватили за ночь пять беспилотников

Минувшей ночью киевский режим атаковал с помощью беспилотников три региона России. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

«В течение прошедшей ночи 21 июня дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили в Министерстве обороны РФ.

По два дрона сбили над территориями Курской и Воронежской областей, еще один – над Мордовией.

Местные власти сообщают, что в результате атаки никто не пострадал. На местах работают оперативные службы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

В рубриках

Поволжье, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия,