Средства ПВО перехватили за ночь пять беспилотников

Минувшей ночью киевский режим атаковал с помощью беспилотников три региона России. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

«В течение прошедшей ночи 21 июня дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сообщили в Министерстве обороны РФ.

По два дрона сбили над территориями Курской и Воронежской областей, еще один – над Мордовией.

Местные власти сообщают, что в результате атаки никто не пострадал. На местах работают оперативные службы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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