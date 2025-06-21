Житель Брянской области пострадал при атаке FPV-дрона

В Брянской области FPV-дроны атаковали сельскохозяйственное предприятие. В результате пострадал один мирный житель. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз.
Налету беспилотников подверглось село Крапивна Климовского района. «В результате целенаправленного удара по территории сельхозпредприятия АПХ «Мираторг», к сожалению, ранен сотрудник комплекса», – написал глава региона в своем телеграм-канале.
Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Богомаз призвал жителей быть внимательными и соблюдать меры безопасности.
Брянск, Зоя Осколкова
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