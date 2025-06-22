За ночь средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны перехватили 11 беспилотников, запущенных со стороны Украины ночью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 22.30 мск 21 июня до 02.55 мск 22 июня дежурными средствами ПВО уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять – над территорией Брянской области и по одному – над территориями Смоленской области и Республики Крым», – говорится в сообщении.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в результате налета пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на местах.

По словам главы Смоленской области Василия Анохина, обломки беспилотника упали в Ершичском округе, никто не пострадал.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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