В Москве один человек погиб при взрыве газа

В Москве один человек погиб и двое пострадали при взрыве газового баллона. Об этом сообщают оперативные службы.

Взрыв газа произошел в жилом доме на Учинской улице в Москве, после чего вспыхнул пожар. В квартире обрушилась одна из стен, выбиты несколько окон.

Из здания эвакуировали 20 человек. Когда пожарные потушили возгорание, они обнаружили погибшего. Еще два человека пострадали.

Предположительно, газовый баллон взорвался во время проведения ремонтных работ. На месте работают экстренные службы и правоохранительные органы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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