В Белгородской область 7 человек ранены при атаках ВСУ

В Белгородской области за минувший день 7 человек пострадали в результате атак ВСУ, трое из них – работники скорой помощи. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Только за вчерашний день 7 человек было ранено, 3 из них – работники скорой медицинской помощи. С одной стороны, помогли оборудовать скорые помощи детекторами дронов, РЭБом. Зачастую они работают в условиях, когда их защищают «Орлан», «Барс», самооборона», – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Однако, как отметил глава региона, существующие меры не дают стопроцентной гарантии защиты. В связи с этим, по его словам, принято решение начать оборудовать машины скорой помощи защитными «мангалами», аналогичными тем, что используются в сельхозтехнике для защиты от ударов БПЛА.

«Ищем всевозможные пути для того, чтобы защитить наших медиков. И эту работу будем продолжать и дальше», – подчеркнул Гладков.

Белгород, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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