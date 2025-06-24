В Подмосковье дрон врезался в жилой дом, есть пострадавшие

Ночью система противовоздушной обороны перехватила 24 вражеских БПЛА. Один из дронов попал в жилой дом в подмосковном Красногорске. В результате один человек пострадал. На месте работают оперативные службы.

За ночь ВСУ атаковали беспилотниками шесть областей России. 14 дронов сбили над территорией Курской области, два – над Московским регионом, по одному – над территориями Белгородской, Брянской, Орловской и Смоленской областей, сообщает Минобороны РФ.

Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, беспилотник попал в жилой дом в Красногорске на улице Народного ополчения – загорелась квартира на 17-м этаже. Пожарные быстро потушили огонь на площади 20 квадратных метров.

«Пострадало два человека – 34-летний мужчина получил осколочные раны руки и ноги. Сейчас он находится в больнице, жизни ничего не угрожает. Также госпитализирована беременная женщина на 29-й неделе (острая реакция на стресс)», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Из дома эвакуировали около 100 человек, в том числе 30 детей. Как позже уточнил глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков, к семи утра они смогли вернуться домой. «Жильцов квартиры, пострадавшей в результате пожара, разместили в гостинице, оказываем им всю необходимую помощь», – уточнил мэр.

Кроме того, в Курской области несколько дронов атаковали сельхозпредприятие в селе Дурово Рыльского района. По слова врио губернатора Александра Хинштейна, обошлось без пострадавших. Сотрудники самостоятельно потушили пожар. В результате были повреждены шесть единиц техники, кровля и стены двух зерноскладов.

Власти других подвергшихся атаке регионов сообщили об отсутствии пострадавших и разрушений. На местах работают оперативные службы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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