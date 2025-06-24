В Тульской области отец и двое подростков погибли от отравления угарным газом

В Тульской области мужчина и двое его детей-подростков отравились угарным газом. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Трагедия произошла в городе Болохово. В одной из квартир обнаружили тела мужчины и двух его детей 17 и 19 лет с признаками отравления угарным газом.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

«В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, изучается газовое оборудование и вентиляционные системы дома», – говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

Тула, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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