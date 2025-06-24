Иран отрицает срыв режима прекращения огня. Напомним, что несколько минут назад Израиль сообщил о перехвате дух баллистических ракет, выпущенных, якобы, с территории Ирана, тогда как мирное соглашение уже должно действовать.

«Новость о ракетном ударе Ирана по Израилю после вступления в силу соглашения о прекращении огня является ложной», – заявило иранское информационное агентство ISNA.

Как уже писал «Новый День», министр обороны Израэль Кац заявил, что он поручил ЦАХАЛу «решительно отреагировать на нарушение Ираном режима прекращения огня, нанеся интенсивные удары по целям режима в самом центре Тегерана».

Тегеран, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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