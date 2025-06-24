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Вторник, 24 июня 2025, 12:10 мск

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Министр обороны Израиля заявил о нарушении перемирия Ираном и приказал нанести удары по Тегерану

В Израиле заявили о перехвате двух ракет, запущенных с территории Ирина после вступления в силу режима прекращения огня. Об этом CNN сообщил представитель Армии обороны Израиля. Министр обороны Исраэль Кац обвинил Иран в нарушении перемирия и приказал ЦАХАЛ в ответ на это нанести новые мощные удары по Тегерану.

Глава Минобороны еврейского государства заявил, что Израиль «ответит силой» после «грубого нарушения» Ираном режима прекращения огня, добавив, что израильские военные «продолжат интенсивную операцию по нанесению ударов» по Тегерану.

«Я поручил Армии обороны Израиля продолжить интенсивную операцию по нанесению ударов по Тегерану и уничтожению целей режима и террористической инфраструктуры в Тегеране», – сказал Кац.

Президент США Дональд Трамп утром 24 июня объявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем. Спустя некоторое время израильские военные сообщили, что зафиксировали запуск ракет из Ирана в направлении северной части страны в период действия режима прекращения огня.

Тель-Авив, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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