Трамп заявил о вступлении в силу перемирия между Ираном и Израилем

Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между Израилем и Ираном начал действовать, и призвал стороны не нарушать его.

«Прекращение огня вступило в силу. Пожалуйста, не нарушайте его!» – написал он в своем аккаунте в соцсети Truth Social.

В беседе с NBC News американский президент заявил, что режим прекращения огня между Израилем и Ираном будет «действовать вечно». Трамп утвердительно ответил на вопрос, завершилась ли война окончательно. «Я не верю, что они когда-нибудь снова будут стрелять друг в друга», – сказал он.

Обновлено. Израиль заявил, что принял инициативу Трампа о двустороннем прекращении огня после достижения всех поставленных целей в ходе операции против Ирана. Речь идет об устранении ядерной и ракетной угрозы со стороны Тегерана. В то же время, согласно заявлению канцелярии премьер-министра, Израиль будет жестко реагировать на любое нарушение режима прекращения огня.

Ранее о вступлении в силу перемирия информировал иранский государственный телеканал Press TV. «Прекращение огня началось после четырех волн иранских атак на оккупированные Израилем территории», – говорилось в сообщении телекомпании. Израильские военные меж тем заявляли о шести волнах ракетных атак Ирана в сторону Израиля рано утром 24 июня. Местные СМИ сообщали о гибели трех человек при попадании ракеты в многоэтажный дом в Беэр-Шеве на юге Израиля. В свою очередь, власти иранской провинции Гилян на севере страны заявили о гибели 9 человек и 33 раненых в результате израильской атаки сегодня утром, передает агентство Tasnim. Отмечается, что в результате воздушного удара дома были полностью разрушены четыре жилых дома, большое количество расположенных рядом домов получили повреждения.

Трамп ночью 24 июня сообщал, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать «официальным прекращением 12-дневной войны». По его словам, первым огонь прекратит Иран, в то время как Израиль предпримет аналогичный шаг через 12 часов. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи при этом заявлял, что на данный момент нет соглашения о прекращении огня с Израилем, но отметил, что Иран прекратит свою военную реакцию, если Израиль, в свою очередь, прекратит наносить удары по Ирану к 4 часам утра по местному времени.

Позднее Аракчи заявил, что военные операции Ирана «по наказанию Израиля за его агрессию» продолжались до самой последней минуты – до 4 часов утра. Он поблагодарил иранских военных за готовность защищать страну «до последней капли крови». Сообщение об этом он опубликовал в соцсети Х (бывшая Twitter, заблокирована в России).

Вашингтон, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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