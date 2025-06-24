Полиция задержала наркомана, напавшего на 2-летнего ребенка в Шереметьево

В столичном аэропорту Шереметьево сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, напавшего на двухлетнего ребенка. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале. Следователи возбудили в отношении злоумышленника уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего», информирует подмосковное управление СК РФ.

Согласно данным следствия, инцидент произошел 23 июня в зоне прилета аэропорта. Неизвестный мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, внезапно схватил чужого ребенка и с силой бросил его на пол. Малыш ударился головой и потерял сознание. Мальчика госпитализировали в медицинское учреждение для оказания помощи, сообщили в СУ СК РФ по Московской области. Отмечается, что «преступные действия мужчины были пресечены очевидцами». У злоумышленника при обыске нашли наркотическое вещество – каннабис, уточнили в СКР, передает ТАСС.

В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. В ближайшее время злоумышленник будет доставлен на допрос.

Пострадавшего ребенка доставили в детский клинический центр имени Рошаля, уточнили в региональном минздраве. Состояние мальчика оценивается как тяжелое, но стабильное. Врачи оказывают ребенку всю необходимую медпомощь.

Позднее детский омбудсмен в Подмосковье Ксения Мишонова сообщила, что малыш получил переломы черепа, его ввели в медикаментозный сон. Мозг мальчика не пострадал, отметила она.

По информации телеграм-канала Baza, нападавшим оказался 31-летний гражданин Белоруссии. Он прилетел в столицу из Кабула.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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