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Вторник, 24 июня 2025, 14:13 мск

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Силы ПВО сбили 34 украинских дрона в четырех регионах РФ

Средства противовоздушной обороны сбили 34 беспилотника за утро в четырех регионах России. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«В период с 8.05 мск до 12.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 34 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

22 дрона сбили над территорией Воронежской области, семь – над Белгородской, три – над Саратовской и два над Пензенской областью.

По данным местных властей, в результате налета беспилотников пострадавших нет. Оперативные службы работают на местах.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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