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Вторник, 24 июня 2025, 18:55 мск

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Губернатор: Небо над Пензенской областью останется закрытым до вечера

Действие плана «Ковёр», закрывшего небо над Пензенской областью, продлено до 21 часа. Об этом сообщил глава региона Олег Мельниченко.

Губернатор уточнил, что уже отменен дневной авиарейс из Москвы, вечерние рейсы из столицы – под вопросом. Вылет из Санкт-Петербурга предварительно перенесен на 19:00.

Ранее сегодня на территории Пензенской области силами ПВО было уничтожено два вражеских беспилотника. По словам Мельниченко, пострадавших и разрушений нет.

Пенза, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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