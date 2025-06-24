За три часа над Россией сбили еще 18 украинских беспилотников

Сегодня днем вооруженные формирования Украины предприняли новую попытку атаки по российской территории с помощью беспилотных летательных аппаратов. Как говорится в сообщении Министерства обороны России, с 13.00 до 16.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 БпЛА над шестью регионами РФ.

В частности, как уточнили в ведомстве, семь беспилотников были сбиты над Воронежской областью и пять – над Ульяновской области. Атаке также подверглись Пензенская и Курская области, над которыми нейтрализованы по два БпЛА. Еще по одному беспилотнику уничтожено над Белгородской и Саратовской областями.

Последствия ударов уточняются.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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