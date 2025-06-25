За ночь над Россией сбили 18 украинских беспилотников

За прошедшую ночь средства противоздушной обороны уничтожили 18 украинских беспилотников над пятью российскими регионами и Черным морем. Об этом сообщает Минобороны России. Подавляющее большинство – 7 – дронов сбили над территорией Ростовской области.

Еще четыре БПЛА нейтрализовали над Крымом, по два – над Краснодарским краем, Курской областью и акваторией Черного моря, один – над Брянской областью.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что система ПВО ночью отразила атаки беспилотников в Таганроге, Азове, Родионово-Несветайском, Мясниковском и Неклиновском районах. Обошлось без пострадавших

В Таганроге в результате налета БПЛА загорелась кровля здания на стадионе «Форте Арена» на площади 30 «квадратов», было повреждено остекление в лицее №28 и двух многоквартирных домах, а также произошел обрыв линии электропередачи, уточнил глава региона. Кроме того, пострадало здание спорткомплекса «Авангард». В Азове обломки БПЛА посекли кровлю зернового склада в порту. Повреждение также получили крыша и окна здания промышленного предприятия.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об отсутствии пострадавших и разрушений.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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