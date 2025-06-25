Госсекретаря Дагестана и «близких к нему людей» задержали после обысков

В Махачкале после обысков задержали госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова. Об этом сообщают федеральные информагентства со ссылкой на источники в силовых структурах республики.

Высокопоставленный чиновник задержан по уголовному делу, связанному с хищениями, уточнил собеседник ТАСС. В то же время источник РИА «Новости» сообщил, что задержание Магомедова произошло в рамках уголовного дела о незаконной приватизации ОАО «Дагнефтепродукт». Вместе с госсекретарем Дагестана задержаны «некоторые близкие к нему люди», – добавил он.

По данным источников, обыски были проведены в доме Магомедова, в его кабинете в здании администрации главы Дагестана, в особняке на 1-м проезде Гоголя в Махачкале, который может принадлежать Магомедову, а также в управлении архитектуры и градостроительства и управлении имущественных и земельных отношений Махачкалы. Следственные действия также прошли в домах родственников и коллег чиновника. Параллельно обыски проводились по адресам в Москве и Санкт-Петербурге.

В администрации главы и правительства Дагестана подтвердили проводимые следственные мероприятия «в отношении одного из дагестанских чиновников». Его имя называть там не стали, отметив лишь, что «руководство республики находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами для обеспечения законности и порядка в регионе» и оказывает «всесторонняя помощь в проведении объективных расследований».

Ранее сегодня СМИ и новостные тг-каналы сообщали, что силовики проводят обыски по 50 адресам, связанным с Магомедовым, а также с ООО «МСБ Холдинг», в которое входит «Дагнефтепродукт». Компанию «МСБ-Холдинг» возглавляет сын госсекретаря Дагестана – депутат Народного собрания республики Магомед Магомедов.

Должность госсекретаря Дагестана Магомедов занимает с 2021 года. В основные задачи госсекретаря Дагестана в том числе входит оказание содействия главе республики «в обеспечении реализации государственной политики в экономической и социальной сферах» и в исполнении правовых актов и поручений главы республики. До назначения на этот пост Магомедов больше 15 лет проработал гендиректором компании «Дагнефтепродукт». Также он являлся депутатом Госдумы шестого созыва. Кроме того, Магомедов – один из основателей и бывший президент махачкалинского футбольного клуба «Анжи». Телеграм-канал «Жемчужина юга» называет чиновника «правой рукой» главы Дагестана Сергея Меликова.

Махачкала, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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