ФСБ ликвидировала в Подмосковье двоих пособников Киева, готовивших теракт

ФСБ сообщила о предотвращении теракта против военнослужащего в Подмосковье. По данным спецслужбы, силовики ликвидировали двух россиян, которые работали на спецслужбы Украины и планировали подорвать военного.

Как отметили в ФСБ, вблизи одного из садоводческих некоммерческих товариществ в Московской области были обнаружены двое граждан России, «осуществлявших изъятие из схрона самодельного взрывного устройства, которое планировалось использовать для совершения диверсионно-террористического акта в отношении одного из военнослужащих в столичном регионе». При задержании они оказали вооруженное сопротивление и ответным огнем были «нейтрализованы».

У пособников Киева обнаружили пистолеты Макарова и боеприпасы к ним, а также готовое к применению самодельное взрывное устройство, средства связи, содержащие переписку с обсуждением планируемого теракта. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

В ФСБ напомнили, что спецслужбы Украины вовлекают россиян в диверсионно-террористическую деятельность с помощью мессенджеров Telegram и WhatsApp, а также в социальных сетях.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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