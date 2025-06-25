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Среда, 25 июня 2025, 19:02 мск

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За два часа над Россией сбили 10 украинских беспилотников

Вооруженные формирования Украины предприняли новую попытку атаки российской территории с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, с 15:00 до 17:00 мск уничтожены 10 БпЛА нал шестью регионами России.

В частности, четыре беспилотника нейтрализовали над территорией Воронежской области, два – над Тамбовской областью. По одному аппарату сбили над Курской, Саратовской, Пензенской и Ростовской областями.

Последствия ударов уточняются.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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