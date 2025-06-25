За два часа над Россией сбили 10 украинских беспилотников

Вооруженные формирования Украины предприняли новую попытку атаки российской территории с помощью беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, с 15:00 до 17:00 мск уничтожены 10 БпЛА нал шестью регионами России.
В частности, четыре беспилотника нейтрализовали над территорией Воронежской области, два – над Тамбовской областью. По одному аппарату сбили над Курской, Саратовской, Пензенской и Ростовской областями.
Последствия ударов уточняются.
Москва, Анастасия Смирнова
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