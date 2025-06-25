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Среда, 25 июня 2025, 21:05 мск

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Средства ПВО сбили над Россией еще 18 вражеских беспилотников

Дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Как сообщает Министерство обороны РФ, БпЛА были сбиты в период с 17:00 до 20:00 мск.

В частности, семь беспилотников нейтрализованы над территорией Брянской области, четыре – над Ульяновской областью и три – над Воронежской областью. Вместе с тем по два БпЛА уничтожены над Курской и Саратовской областями.

Последствия ударов уточняются.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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