Система ПВО сбила два летевших на Москву беспилотника

Силы противоздушной обороны в ночь на четверг уничтожили два атаковавших Москву украинских беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, уточнил градоначальник.
О первом перехваченном дроне Собянин сообщил в 1:41, о втором – в 1:55.
По данным Росавиации, ограничения на полеты были введены в столичном аэропорту Внуково и в аэропорту Калуги. Через несколько часов воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме.
Москва, Наталья Петрова
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