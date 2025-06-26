Система ПВО сбила два летевших на Москву беспилотника

Силы противоздушной обороны в ночь на четверг уничтожили два атаковавших Москву украинских беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

На месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб, уточнил градоначальник.

О первом перехваченном дроне Собянин сообщил в 1:41, о втором – в 1:55.

По данным Росавиации, ограничения на полеты были введены в столичном аэропорту Внуково и в аэропорту Калуги. Через несколько часов воздушные гавани возобновили работу в штатном режиме.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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