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Четверг, 26 июня 2025, 13:58 мск

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Три человека ранены при атаке беспилотников ВСУ на Брянск

Украинские войска с помощью беспилотников атаковали Брянск. В результате удара три мирных жителя, в том числе ребенок, получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, пострадавшие доставлены в больницы, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Подробности о состоянии раненых глава региона не привел. «Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана»,– отметил Богомаз.

Губернатор добавил, на месте атаки БПЛА работают оперативные и экстренные службы. Информация о повреждениях уточняется.

Губернатор призвал местных жителей быть крайне внимательными и не пренебрегать мерами безопасности.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что над Брянской областью в период с 09:00 мск до 11:00 мск были уничтожены шесть украинских бепилотников.

Брянск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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