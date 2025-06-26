Москвичка попала в больницу с множественными ожогами после взрыва вейпа

Жительница Москвы получила множественные ожоги в результате взрыва вейпа. Пострадавшая госпитализирована. Об этом сообщает столичный департамент здравоохранения.

«Во время курения неисправный вейп взорвался, загорелась одежда на пострадавшей, в результате чего она получила ожоги», – говорится в сообщении.

Москвичка получила ожог лица, глаз, шеи, передней грудной стенки, правой кисти и тела.

Медицинская помощь пострадавшей оказывается в ожоговом отделении больницы Иноземцева.

Ранее сегодня телеграм-канал SHOT сообщил, что в музее-заповеднике Коломенское от взрыва электронной сигареты пострадал мужчина. Устройство взорвалось в руках москвича. По предварительным данным, мужчина получил ожоги, сейчас его осматривают врачи.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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