Над регионами России за ночь сбили 39 украинских БПЛА

ВСУ прошедшей ночью попытались атаковать с помощью беспилотников шесть российских регионов. Средства противоздушной обороны уничтожили 39 вражеских БПЛА самолетного типа, наибольшее количество дронов – 19 – было сбито над Ростовской областью. Об этом сообщает Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, еще 13 беспилотников нейтрализовано над Волгоградской областью, четыре – над Крымом и по одному – над Белгородской, Брянской и Самарской областями.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что система ПВО отразила атаку БПЛА в четырех районах – Миллеровском, Каменском, Красносулинском, Тарасовском и в городе Шахты. Предварительно, никто не пострадал, повреждений на земле нет, добавил он.

Также обошлось без последствий в Брянской области, отчитался глава региона Александр Богомаз.

В Волгоградской области из-за атаки дронов был перекрыт мост через Дон. «Для ликвидации обломков БПЛА временно ограничено движение по мосту через реку Дон в Калачевском районе, в настоящее время работают саперы», – сообщил глава региона Андрей Бочаров. По последним данным властей, мост уже открыли. Бочаров добавил, что также зафиксированы возгорания сухой травы, пострадавших нет. По словам главы региона, российские военные ночью отразили массированную атаку БПЛА в Суровикинском, Калачевском районах и городе Волжский.

В Самарской области, по данным губернатора Вячеслава Федорищева, украинские ударные дроны рано утром пытались атаковать промышленное предприятие в Новокуйбышевске. «На месте в данный момент работают оперативные службы. Пострадавших нет», – написал он в своем телеграм-канале.

Добавим, из-за атак БПЛА ранним утром приостанавливали работу аэропорты Самары, Волгограда и Саратова. В настоящее время ограничения сняты в воздушных гаванях Волгограда и Самары.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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