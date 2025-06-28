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Суббота, 28 июня 2025, 09:29 мск

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За ночь над российскими регионами сбили 31 украинский дрон

Над семью российскими регионами, Черным и Азовским морями средствами противоздушной обороны за ночь сбит 31 украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, девять из них уничтожено над Крымом, шесть – над Брянской областью, по пять – над Смоленской областью и акваторией Черного моря, два – над акваторией Азовского моря. Еще по одному дрону перехвачено над Орловской, Белгородской, Калужской областями и Краснодарским краем.

Атака БПЛА отражена в период с 23:30 мск 27 июня до 06:45 мск 28 июня.

Губернаторы Брянской, Смоленской и Калужской области сообщили об отсутствии пострадавших и последствий на земле. Власти остальных регионов ночную атаку дронов не комментировали.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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