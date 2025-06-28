Собирала бомбу в палатке: в России задержали украинку, готовившую взрыв на железной дороге

Уроженку Украины задержали в Ярославской области во время сбора самодельного взрывного устройства в палатке. По предварительным данным, женщина планировала устроить взрыв на железной дороге. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По данным канала, 57-летняя украинка приехала в Россию из Житомира в августе 2020 года, но при этом так и не оформила ни постоянную прописку, ни временную регистрацию.

Несколько месяцев назад она списалась с человеком, имеющим связи с ВСУ, и сообщила, что она готова помогать Вооруженным силам Украины, отмечается в публикации.

В начале июня неизвестный предложил женщине «собрать бомбу и подорвать железнодорожные пути в районе перегона Чебаково – Ваулово в Ярославской области», пишет Baza. Та согласилась.

Украинка купила необходимые для создания самодельной бомбы компоненты. Затем 16 июня она разбила походную палатку в деревне Малое Масленниково и приступила к сборке СВУ, где ее и задержали силовики.

Уточняется, что в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье «Подготовка к террористическому акту». Сейчас она находится в СИЗО.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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