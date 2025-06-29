Три украинских БПЛА сбиты за ночь над регионами России

Вооруженные силы Украины прошедшей ночью предприняли попытку атаковать российскую территорию беспилотниками. Система противоздушной обороны уничтожила три вражеских БПЛА, сообщает Минобороны России.
По одному беспилотнику самолетного типа сбито над Курской и Ростовской областями, а также над территорией Крыма.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что дрон был нейтрализован в Куйбышевском районе. «Предварительно, никто не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано», – написал он в своем телеграм-канале.
Между тем ночью в целях безопасности полетов вводились ограничения в аэропортах Волгограда, Пензы, Саранска, Саратова и Элисты. Рано утром воздушные гавани возобновили обслуживание рейсов.
Москва, Наталья Петрова
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