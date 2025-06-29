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Воскресенье, 29 июня 2025, 12:57 мск

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Два человека ранены при атаке дронов ВСУ по Брянску

ВСУ в воскресенье атаковали Брянск с помощью беспилотников. Ранения получили два мирных жителям. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Одной из пострадавших женщин оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация ей не потребовалась. Вторую доставили в больницу.

Глава региона отметил, что пострадавшим будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.

По предварительным данным, в двух многоквартирных домах частично повреждены фасады и окна. Также повреждения получили несколько автомобилей. На месте работают оперативные и экстренные службы, после завершения их работы комиссия проведет оценку ущерба.

Брянск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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