В Саратовской области умер второй отравившийся ребенок

В Саратовской области скончался второй из трех детей, попавших в больницу с отравлением. Третий малыш находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в областном минздраве.

Дети поступили в районную больницу рабочего поселка Ровное 26 июня. Один мальчик был без сознания и вскоре умер. Еще двое детей – мальчик и девочка – госпитализированы.

«Да, скончался (второй ребенок). Состояние третьего ребенка тяжелое. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме», – сказали РИА «Новости» в минздраве.

По факту гибели детей расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Причины произошедшего устанавливаются.

Саратов, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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