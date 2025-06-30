Сын доктора Купитмана из «Интернов» получил срок за дропперство

Мещанский районный суд Москвы приговорил к двум годам лишения свободы 20-летнего Вильяма Демчога, сына российского актера Вадима Демчога, известного по роли доктора Купитмана в сериале «Интерны», по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом информирует пресс-служба судов общей юрисдикции столицы. Сын артиста был дроппером в схеме хищения денег у пенсионера.

Как сообщает столичная прокуратура, Демчог-младший через один из мессенджеров «вступил в преступный сговор с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, направленный на хищение имущества пенсионера». Злоумышленники сообщили 82-летней жертве по телефону о том, что принадлежащие ему денежные средства, находящиеся на счетах в банке, якобы похищены. Аферисты убедили потерпевшего перевести сбережения на «безопасные счета». Пенсионер снял деньги со своих счетов и перевел их на указанные ему счета.

В феврале 2024 года на банковскую карту Демчога поступили 490 тыс. рублей из похищенных средств пенсионера. После этого он обналичил деньги и перевел их на счета участников преступной группы.

Всего мошенники похитили у пенсионера свыше 1,8 млн рублей.

Свою вину Вильям Демчог признал и полностью возместил материальный ущерб представителю потерпевшего. Суд прекратил рассмотрение гражданского иска против него в связи с отказом истца от требований. Отбывать наказание Демчог будет в исправительной колонии общего режима.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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