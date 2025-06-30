Под Москвой десятки рабочих подрались на крыше строящейся высотки ЖК

В Подмосковье рабочие схлестнулись в массовом побоище, которое устроили прямо на крыше строящейся многоэтажки в ЖК «Спутник» девелопера «Самолет». Видео с дракой опубликовано в телеграм-канале Baza. Жилой комлекс возводится в Одинцовском районе.

На кадрах видно, что десятки строителей дерутся на девятом этаже строящегося здания. В руках у некоторых участников конфликта куски арматуры. Попытки разнять дерущихся коллег оказались безуспешными.

По данным канала, прибывшая по вызову полиция задержала восьмерых участников драки, которых считают зачинщиками. Им грозит арест до 15 суток.

В побоище пострадали шестеро рабочих. Их доставили в больницу, врачи диагностировали у них легкие травмы. В ГК «Самолет» пообещали уволить агрессивных сотрудников и усилить охрану на объекте.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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