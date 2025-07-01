ПВО за ночь сбила 60 украинских беспилотников над Россией

За минувшую ночь силами противоздушной обороны было перехвачено 60 украинских беспилотников над территорией России. Большинство из них уничтожено над Крымом, Ростовской областью и Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, 17 БПЛА сбито над территорией Крыма, 16 – над Ростовской областью, 11 – над акваторией Азовского моря. Еще пять дронов нейтрализовано над Курской областью, четыре – над Саратовской областью. Три беспилотника уничтожено над акваторией Черного моря и по одному – над Воронежской и Орловской областями.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что БПЛА сбиты в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, а также в Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах. Обошлось без пострадавших. В Таганроге в многоквартирном доме разбито несколько окон, повреждены припаркованные рядом автомобили.

В Воронежской области при отражении ночной атаки вражеского беспилотника никто не пострадал, разрушений нет, отчитался глава региона Александр Гусев.

Добавим, рано утром ограничения введены в аэропортах Саратова, Ульяновска, Казани и Нижнекамска, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Воздушные гавани временно не принимают и не отправляют рейсы. Эта мера связана с обеспечением безопасности полетов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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