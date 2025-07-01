При атаке украинских БПЛА на предприятие в Ижевске есть пострадавшие

В результате атаки украинских беспилотников по одному из предприятий в Ижевске есть пострадавшие. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. Сейчас пожарные ликвидируют очаги возгорания на объекте. Сотрудников предприятия эвакуировали. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

«Все оперативные службы работают, скорая помощь, психологи. Есть пострадавшие, пожарные сейчас устраняют очаги возгорания. Буду держать вас в курсе», – сказал глава региона в видеобращении, опубликованном в его телеграм-канале. Бречалов находится на предприятии, которое было атаковано.

Ранее глава Удмуртии сообщил, что дроны ВСУ атаковали одно из предприятий в Ижевске. Росавиация информировала о введении временных ограничений на полеты в аэропорту Ижевска.

Ижевск, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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