Врачи опасаются заражения крови как осложнения у директора крымского сафари-парка «Тайган»

Врачи опасаются, что у директора парка «Тайган», которого сильно травмировал лев, может начаться заражение крови, сообщила RT пресс-секретарь парка Татьяна Алексагина. По ее словам, врачи используют все возможности, чтобы не допустить осложнений.

«Главное, чтобы не началось заражение крови из-за остатков пищи и трупных ядов, которые были на зубах и когтях льва», – сообщила руководитель пресс-службы сафари-парка.

По ее словам, Зубков в настоящее время может ходить, но не в состоянии говорить из-за травмы трахеи.

Ранее врачи давали позитивный прогноз по состоянии здоровья пациента.

Краснодар, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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