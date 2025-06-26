Директора сафари-парка «Тайган», переживший нападение льва, сможет говорить

Директор сафари-парка «Тайган» Олег Зубков, на которого напал лев, перенес последнюю операцию. По словам медиков, в скором времени пациент сможет говорить.

«Атакованному львом директору «Тайгана» провели последнюю операцию. По прогнозам врачей Олег Зубков сможет и разговаривать, и даже петь, если придется. Сам он больше всего хочет вернуться ко львам. Хозяину парка предстоит реабилитация сроком около года. Говорить пока не может, пишет СМС, но жизни уже ничего не угрожает», – говорится в сообщении в телеграм-канале «Тайгана».

Напомним, что в минувшее воскресенье Зубков кормил львов. Один из хищников набросился на него и сильно травмировал лицо, шею, туловище. Зубкову удалось выбраться из клетки самостоятельно, после чего он потерял сознание. Раненого мужчину нашел один из сотрудников парка и вызвал скорую.

Медики зафиксировали у Зубкова серьезную травму головы и шеи, а также потерю большого количества крови. Кроме того, у пострадавшего повреждено легкое.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст. 143 УК РФ («Нарушение требований охраны труда»).

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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